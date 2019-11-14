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Путин предложил БРИКС подготовить заявление к 75-летию окончания Второй мировой войны

В документе необходимо осудить попытки героизации нацистов и их приспешников, сообщил российский лидер

БРАЗИЛИА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил подготовить совместное заявление стран БРИКС к 75-летию окончания Второй мировой войны и создания ООН, подтверждающее приверженность организации миропорядку, основанному на международном праве. Об этом Путин заявил в четверг на пленарном заседании саммита БРИКС в столице Бразилии.

"Как вы знаете, в следующем году будет отмечаться 75 лет окончания Второй мировой войны и создания Организации Объединенных Наций, - сказал он. - Наши государства могли бы рассмотреть возможность подготовки совместного заявления, посвященного этим знаменательным событиям".

По словам российского лидера, в документе необходимо осудить попытки героизации нацистов и их приспешников, а также твердо выступить в поддержку миропорядка, основанного на международном праве и Уставе ООН.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичБразилияРоссия
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