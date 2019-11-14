Захарова: вопрос о судьбе задержанных боевиков ИГ должен решаться вместе с властями Сирии

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Вопрос о дальнейшей судьбе задержанных на территории Сирии боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) должен решаться путем цивилизованного диалога и в координации с властями Сирии. Об этом сообщила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Территория Сирии - это государство со всеми соответствующими признаками государства. Есть действующие право, закон на территории этого государства, - сказала она. - В первую очередь, необходимо консолидировать и выстраивать все действия, связанные с задержанными, арестованными и содержащимися на территории Сирии террористами с властями Сирии".

По словам дипломата, нужно "квалифицировать их задержание и арест, идентифицировать их, а затем смотреть, какие легальные процедуры должны быть в данном случае применены". "Мы именно так и работаем с властями Сирии по целому ряду направлений", - добавила она.

Захарова отметила, что любые разговоры "о неком наднациональном способе решения вопроса тоже должны цивилизованно обсуждаться".

"Ситуация очень сложная, и много людей принимали участие в боевых действиях там. Речь идет и о террористах, речь идет и о людях, которые были вовлечены в различного рода деятельность там. Поэтому по каждому отдельному случаю необходимо принимать решение", - заключила она.

Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил о планах Анкары выдать со своей территории задержанных членов группировки "Исламское государство" в страны, где они зарегистрированы.