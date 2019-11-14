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Медведев: находиться в оппозиции и критиковать проще, но важно не потерять доверие людей

Премьер-министр также отметил, что "Единой России" в условиях конкуренции удалось остаться главной политической силой

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ и лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев считает, что в эпоху мощной политической конкуренции проще находиться в оппозиции и критиковать все, что делается, но важно не потерять доверие людей и вести себя честно.

"Мы с вами живем в эпоху очень сложных политических сражений, естественно, живем в эпоху мощной политической конкуренции. Очевидно, что с каждым годом эта конкуренция будет только усиливаться", - сказал Медведев в четверг на встрече с активом "Молодой гвардии Единой России". "Ведь понятно, что в оппозиции всегда быть проще, критиковать всегда проще. Это банальность, но это именно так", - добавил премьер.

При этом он отметил, что "Единой России" в условиях серьезной политической конкуренции в последние годы удалось остаться главной политической силой, получить большинство в органах власти. Это, по словам Медведева, свидетельствует о доверии людей. "Если мы с вами будем хорошо работать, мы это доверие не растеряем", - сказал он.

"Надо честно себя вести и честно отвечать на те вопросы, которые задаются, трудиться честно, стараться добиваться результата, насколько бы сложным этот результат ни был. Ни в коем случае не увиливать ни от каких вопросов, находиться в прямой коммуникации с людьми", - сказал премьер.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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