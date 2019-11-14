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В МИД России следят за расследованием акта вандализма в армянской церкви на Кубани

Ранее неизвестный проник на территорию Армянской апостольской церкви и закрасил краской памятную доску

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. МИД РФ следит за развитием ситуации вокруг инцидента в Армянской апостольской церкви в Армавире, где вандал закрасил памятную доску, посвященную национальному герою Армении Гарегину Нжде. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Естественно, учитывая, что мы получили соответствующую реакцию посольства Армении в Москве, также следим за развитием этой ситуации", - сказала она.

Захарова подтвердила, что правоохранительные органы сразу же приступили к расследованию обстоятельств произошедшего.

Ранее в ряде местных СМИ появились сообщения о том, что неизвестный проник на территорию Армянской апостольской церкви и закрасил краской памятную доску. Посольство Армении в России указало, что к акту вандализма может быть причастен депутат местной городской думы, и выразило возмущение в связи с событиями в Армавире.

Теги
АрменияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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