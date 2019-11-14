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Кризис на Украине

Слуцкий: глава МИД Украины признал пятилетний саботаж минских соглашений Киевом

Ранее Вадим Пристайко заявил, что Киев может выйти из минских соглашений, если их реализация будет происходить "бесконечно долго"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко своими высказываниями о возможном выходе страны из минских соглашений подтвердил, что они на протяжении пяти лет саботировались Киевом. Такое мнение в пятницу в своем Twitter выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Глава МИД Украины заговорил о возможном выходе из минских соглашений. Откровенное признание почти пятилетнего саботажа с украинской стороны", - написал депутат.

По его мнению, слова Пристайко говорят о том, что "вариант выполнения Минска-2 не в приоритете в Киеве". "Но другой альтернативы для установления мира в Донбассе нет", - резюмировал Слуцкий.

В четверг Пристайко в интервью украинской службе Би-би-си заявил, что Украина может выйти из минских соглашений, если их реализация будет происходить "бесконечно долго". По его мнению, решение о необходимости для Украины минских договоренностей зависит от итогов встречи в "нормандском формате".

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеСлуцкий, Леонид ЭдуардовичПристайко, Вадим Владимирович
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