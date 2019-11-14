В Госдуме заявили, что никто не собирается закрывать Deutsche Welle в России

"Закрывать никто не собирается Deutsche Welle, пусть работают, это вполне серьезная, мощная структура. Но тем не менее правовое поле для них создавать отдельно никто не будет, они должны подчиняться, как и все другие, даже маленькие СМИ. Для всех одинаковые правила <...> Все одинаково должны выполнять наши законы", - заявил он после заседания комиссии в четверг.

Неделей ранее члены комиссии встретились с главой немецкой медиакомпании Петером Лимбургом. По словам Пискарева, обмен мнениями ему понравился: "Есть реакция на работу комиссии, и реакция правильная". "Мы поняли, что они хотят работать в правовом поле, нас это вполне устраивает, но мы все равно будем со своей стороны контролировать эти процессы", - добавил он. При этом, подчеркнул депутат, продолжать диалог с Лимбургом в Германию он не поедет. "Они у нас нарушали законы, поэтому я туда не поеду", - сказал Пискарев.

27 сентября Пискарев сообщил, что Deutsche Welle обладает всеми признаками иностранного агента, и отметил, что соответствующие материалы комиссии будут направлены в Минюст для включения немецкой компании в перечень организаций, обладающих признаками иностранного агента. Отвечая в четверг на вопрос журналистов, обсуждался ли юридический статус бюро Deutsche Welle в Москве, депутат заявил, что "иностранное СМИ-иноагент, действуя в России, должно действовать не само по себе, а через создаваемое им российское юрлицо, чтобы можно было хоть с кем-то вести контакт". "Как все российские СМИ за границей: они обязаны сформировать юрлицо местное, они там через него функционируют. Чтобы можно было как-то вести диалог…, правоотношения создать нормальные, цивилизованные", - заключил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о зафиксированных попытках вмешательства американских и германских государственных СМИ, в том числе Deutsche Welle, во внутренние дела РФ в связи с освещением несанкционированных акций в Москве. После этого Пискарев заявил, что информация о нарушении Deutsche Welle российского законодательства подтвердилась. Он подчеркнул, что, распространив летом призыв "Москва, выходи" в то время, когда в столице проходила избирательная кампания и несанкционированные акции, компания "нарушила закон, который регулирует избирательные процессы". Депутат напомнил, что агитация для иностранных юридических лиц запрещена.