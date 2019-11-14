МИД России консультирует Госдуму по законопроекту об иностранных агентах

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России оказывает Госдуме экспертную поддержку при разработке законопроекта о наделении частных лиц статусом иностранного агента. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о том, участвует ли дипведомство в разработке проекта и в чем заключается суть инициативы.

"МИД не разрабатывал эту инициативу, давая при этом экспертную оценку по конкретным вопросам и положениям. Так или иначе, это вопрос к законодательной власти", - сказала Захарова.

В первом чтении законопроект был принят 24 января 2018 года. В связи с этим комитету по госстроительству пришлось скорректировать дату его вступления в силу - теперь это 1 февраля 2020 года.

В целом данная инициатива дополняет другой рассматриваемый Госдумой законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ-иноагентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физические лица. Первое чтение документ также прошел в январе 2018 года. Он обязывает СМИ, выполняющие функции иностранного агента, для работы в России учреждать российское юридическое лицо, а также позволяет признавать СМИ-иноагентом физическое лицо. Это стало ответом на требование Минюста США к RT America - американскому филиалу российской телекомпании - зарегистрироваться в качестве иноагента в Соединенных Штатах.