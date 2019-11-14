Россия пригласит на саммит БРИКС в 2020 году страны ЕАЭС и СНГ

БРАЗИЛИА, 14 ноября. /ТАСС/. Россия пригласит на саммит БРИКС во время своего председательства в объединении в 2020 году страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и СНГ. Об этом заявил журналистам в четверг президент России Владимир Путин по итогам саммита БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР).

"Что касается приглашения других стран, то это обычная практика. Мы планируем пригласить наши региональные экономические организации, прежде всего это Евразийский экономический союз и СНГ", - сказал он, отвечая на вопрос о председательстве России в объединении в 2020 году.

Президент напомнил о том, как формировался БРИКС. "Россия является одной из стран - основательниц этой организации. Все началось у нас в Петербурге, мы предложили собраться втроем президентам России, Индии и Китая - так возник РИК. Потом присоединилась Бразилия и Южная Африка - так возник БРИКС, который окончательно был сформирован тоже в России", - указал российский лидер.

"Мы относимся самым серьезным образом к этой организации", - заключил Путин.