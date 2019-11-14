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Путин заявил, что пока у него встреча с Трампом не планируется

Президент РФ считает, что приезд американского лидера в Москву на День Победы был бы правильным шагом с точки зрения предвыборной кампании в США

БРАЗИЛИА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что приезд президента США Дональда Трампа в Москву на День Победы был бы правильным шагом с точки зрения предвыборной кампании в США.

"Что касается 9 мая в Москве... я думаю, что приезд по случаю окончания Второй мировой войны для лидера страны, которая внесла существенный вклад в борьбу с нацизмом, даже в ходе предвыборной кампании был бы правильным, верным шагом", - сказал российский лидер по итогам саммита БРИКС.

Тем не менее Путин подчеркнул, что "это не нам решать". "Если президент США приедет, то, конечно, мы с ним встретимся в Москве и будем разговаривать", - заверил он. При этом на данный момент в графике Путина встреча с американским лидером не запланирована. "У нас встреча не планируется", - сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что полноформатность таких встреч зависит от откровенности и желания выйти на обсуждение ключевых вопросов двусторонних отношений. "Мы к этому готовы, и если Соединенные Штаты тоже будут готовы к этому, то тогда в этом смысле и в этом случае хорошие переговоры возможны", - заключил президент.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияТрамп, Дональд
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