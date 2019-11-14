Путин заявил, что Россия считает Бразилию своим важным стратегическим партнером

БРАЗИЛИА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на полное восстановление всех институтов сотрудничества России и Бразилии. Об этом российский лидер заявил на встрече с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

"Рассчитываем, что после того, как сформированы все органы власти, все функционирует нормально, все наши институты сотрудничества будут восстановлены", - подчеркнул президент РФ. Он добавил, что в России ожидают в ближайшее время визита первого министра Бразилии по гражданским делам, а также проведения заседания межправкомиссии России и Бразилии в 2020 году.

Путин поблагодарил Болсонару за гостеприимство и организацию работы на саммите БРИКС, который завершился в четверг в столице Бразилии. "Мы рассматриваем Бразилию в качестве важного стратегического партнера", - заверил глава государства. Он напомнил, что в 2018-м году две страны отметили 190-летие установления дипломатических отношений.

По словам Путина, на долю Бразилии приходится более 30% объема российской торговли с Латинской Америкой. В 2018-м году товарооборот двух стран составил $5 млрд. Путин добавил, что Россия покрывает все потребности Бразилии в титане, а также 17% потребностей в калийных удобрениях. Накопленные российские капиталовложения в экономику Бразилии составляют около $1,5 млрд.

"Российский фонд прямых инвестиций ведет с бразильскими партнерами работу по формированию в российско-бразильской инвестиционной платформы, имеются хорошие перспективы в развитии космической навигации", - подчеркнул российский лидер.

В свою очередь Болсонару заявил, что рад встрече со своим российским коллегой. Бразильский лидер считает эти переговоры хорошей возможностью продвинуться в решении различных вопросов.