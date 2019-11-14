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Валентина Матвиенко прибыла с официальным визитом на Кубу

Спикер Совфеда, в частности, будет присутствовать на официальном открытии Капитолия после реставрации, которая была проведена при участии специалистов из России

ГАВАНА, 15 ноября. /ТАСС/. Делегация Совета Федерации (СФ) во главе с председателем верхней палаты российского парламента Валентиной Матвиенко прибыла на Кубу с официальным визитом. Как передает корреспондент ТАСС, самолет российской делегации приземлился в аэропорту Гаваны в четверг в 16:38 (00:38 мск пятницы).

В ходе визита запланирована встреча с председателем Национальной ассамблеи народной власти (однопалатного парламента) и Государственного совета республики Куба Эстебаном Ласо Эрнандесом, а также участие в мероприятиях по случаю 500-летия со дня основания Гаваны. Матвиенко также будет присутствовать на официальном открытии Капитолия после реставрации, которая была проведена при участии российских специалистов.

Предыдущий официальный визит делегации Совета Федерации во главе с председателем верхней палаты парламента состоялся в мае 2013 года. В ноябре 2018 года в Москве прошла встреча спикера СФ Валентины Матвиенко с председателем кубинского Государственного совета и Совета министров (с октября 2019 года президент республики) Мигелем Диас-Канелем.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаКубаРоссияДиас-Канель, Мигель
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