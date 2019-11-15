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"Единая Россия" на съезде в ноябре представит модельную общественную приемную

Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что приемные станут многофункциональными центрами, где можно будет узнать о партийных проектах и вступить в партию

МУРМАНСК, 15 ноября. /ТАСС/. "Единая Россия" представит на съезде 23 ноября текущего года новую модельную общественную приемную партии. Об этом сообщил секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак в ходе открытия стратегической сессии мурманского регионального отделения партии "Время новых решений".

"На съезде мы презентуем новую модельную приемную партии. В течение 2020 года приемные во всех регионах мы будем приводить в вид многофункциональных партийных центров", - сказал Турчак, слова которого приводит пресс-служба единороссов в пятницу.

По его словам, общественные приемные партии станут лицом "Единой России". "Это не только место, где депутаты всех уровней проводят приемы и принимают обращения. Это многофункциональные центры, куда можно будет прийти и узнать о партийных проектах, вступить в партию", - заключил Турчак.

XIX съезд всероссийской политической партии "Единая Россия" пройдет 23 ноября в Москве. На мероприятии будут обсуждаться приоритетные задачи партии на ближайший период. Также в этот день состоится совместное заседание высшего и генерального советов единороссов и пленарное заседание съезда. Кроме того, в ходе съезда "Единая Россия" намерена дать старт подготовке к выборам в Госдуму, которые пройдут в 2021 году.

Теги
Турчак, Андрей АнатольевичРоссия
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