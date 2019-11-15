Путин по возвращении с саммита БРИКС провел в Москве совещание с членами Совбеза

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу провел в Кремле регулярное оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Были обсуждены актуальные вопросы социально-экономического развития. Путин обстоятельно проинформировал об итогах саммита БРИКС, а также о двусторонних контактах", - сказал Песков.

Во встрече также приняли участие глава администрации президента Антон Вайно, председатель Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МИД РФ Сергей Лавров, который также вернулся из поездки, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, министр обороны России Сергей Шойгу, а также директор ФСБ Александр Бортников и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Как ранее сообщал Песков, президент российского государства в пятницу вернулся из рабочей поездки в Бразилию, где он обсудил с главами государств БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) проблему контроля над вооружениями. По его словам, лидеры БРИКС тоже обеспокоены данной проблемой.