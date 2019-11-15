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"Единая Россия" приостановила полномочия псковского однопартийца, оскорбившего полицейских

Ранее Дмитрий Сопотов сообщил о сложении полномочий главы Печорского района и написал заявление об уходе с поста секретаря местного отделения партии

ПСКОВ, 15 ноября. /ТАСС/. Полномочия секретаря Печорского районного отделения партии "Единая Россия" в Псковской области Дмитрия Сопотова приостановили после оскорбления им полицейских. Соответствующее решение принято в пятницу на заседании президиума регионального политсовета "Единой России", говорится в сообщении пресс-службы псковского регионального отделения.

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В среду местные СМИ опубликовали видеозапись, запечатлевшую, как Сопотов, который на момент инцидента занимал также должность главы Печорского района, на повышенных тонах общается с сотрудниками правоохранительных органов, используя нецензурную лексику. На видео он также поясняет, что водитель, на защиту которого встал чиновник, вместе с ним выпил "четыре стопки виски", а поводом к этому стала победа района в грантовом конкурсе, по которому муниципалитет выиграл 54 млн рублей.

"Вопрос о действиях члена партии Дмитрия Сопотова рассмотрен 15 ноября на заседании президиума регионального политсовета "Единой России". Принято решение о приостановлении его полномочий в качестве секретаря Печорского районного отделения Партии. В соответствии с уставом "Единой России", вопрос о досрочном прекращении полномочий секретаря вправе решить конференция местного отделения, которая состоится в ближайшее время", - отмечается в сообщении.

В среду в пресс-службе МВД по Псковской области сообщили ТАСС, что по факту инцидента псковская полиция начала проверку. Соответствующее поручение дал начальник управления МВД России по Псковской области Алексей Овсянников. Позже о проведении служебной проверки в отношении Сопотова объявил и губернатор региона Михаил Ведерников. В четверг вечером Сопотов сообщил о сложении полномочий главы района и написал заявление об уходе с поста секретаря местного отделения "Единой России".

Теги
РоссияПсковская область
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