Матвиенко считает, что мировое сообщество добьется снятия незаконной блокады с Кубы

ГАВАНА, 15 ноября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что мировое сообщество рано или поздно добьется отмены односторонних американских санкций против Кубы, которые являются "грубейшим нарушением международного права". Об этом она заявила на встрече с председателем Национальной ассамблеи народной власти (однопалатного парламента) Кубы Эстебаном Ласо Эрнандесом.

"Считаем это грубейшим нарушением международного права, незаконными действиями, действиями против кубинского народа, антигуманными мерами. Я оптимист, я считаю, что все равно мировое сообщество добьется (хотелось бы, чтобы это случилось раньше) снятия незаконной блокады, ограничительных мер, что создаст более благоприятные условия для экономического и социального развития вашей страны", - сказала Матвиенко.

Она напомнила, что Совет Федерации ежегодно принимает резолюцию с требованием снять блокаду Кубы, аналогичную позицию занимает РФ и в Организации Объединенных Наций. "Первый комитет ООН уже принял резолюцию с осуждением блокады Кубы и призывом ее снять. Я уверена, что эта резолюция пройдет и в целом в ООН. Практически все мировое сообщество выступает в защиту Кубы, против грубейшего нарушения международного права, против односторонних незаконных санкций, и традиционно лишь три-четыре государства идут против мнения мирового сообщества и, к сожалению, этот состав стабильный", - отметила Матвиенко.

"Мы, как парламент, постоянно используем наши возможности на всех международных площадках и впредь будем громко заявлять протесты против санкционных мер, блокады Кубы", - добавила она.

Отношения Кубы и США

Дипломатические отношения между США и Кубой были разорваны 3 января 1961 года после прихода к власти на острове революционного правительства Фиделя Кастро. На протяжении десятилетий обе страны сосуществовали в условиях острой конфронтации, одной из главных характеристик которой стало эмбарго, наложенное американцами на торговлю с Кубой. Экономический ущерб, понесенный Кубой за десятилетия блокады, составил, по разным оценкам, порядка 1 трлн долларов.

США решились на изменение политического курса только с приходом к власти Барака Обамы. В декабре 2014 года он признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и о смягчении санкций в отношении Кубы.

Однако сближение двух стран приостановилось, когда США возглавил Дональд Трамп - сторонник более жесткой линии в отношении Кубы. Он ужесточил правила поездок в карибскую страну для граждан США и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.

Генеральная Ассамблея ООН в начале ноября 2019 года в 28-й раз приняла резолюцию с призывом к США прекратить торгово-экономическую блокаду Кубы, действующую почти 60 лет. Документ поддержали 187 стран, включая Россию. Традиционно против него выступили США и Израиль, впервые к ним присоединилась Бразилия. Украина и Колумбия воздержались, Молдавия в голосовании не участвовала.