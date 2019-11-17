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Госсекретарь Союзного государства рассказал, кого хочет увидеть в парламенте Белоруссии

Григорий Рапота указал на необходимость в наличии "партнеров, с которыми можно поспорить"

МИНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота рассчитывает, что в новый состав белорусского парламента будут избраны сторонники развития союзных отношений с РФ, передает агентство БелТА.

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"Мы бы хотели видеть сторонников российско-белорусского сближения, депутатов, которые занимают активную позицию", - сказал он журналистам во время посещения избирательного участка в Минске.

Рапота видит необходимость в наличии партнеров, с которыми можно "поговорить, поспорить, у кого есть собственное представление о жизни и о том, как должны развиваться российско-белорусские отношения".

Теги
Рапота, Григорий Алексеевич
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