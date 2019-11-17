Песков: Россия и Китай выступают против вмешательства во внутренние дела других стран

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 ноября./ТАСС/. Лидеры России и Китая считают недопустимым вмешательство в политику других государств. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Каждый раз акцентируется полное совпадение точек зрения и Москвы и Пекина относительно неприемлемости какого-либо вмешательства извне во внутренние дела всех стран - и России, и Китая в частности. И неприемлемости навязывания какой-то одной системы ценностей другим странам", - сказал он.

Песков добавил, что между лидерами существует "полное согласие на этот счет".

С 13 по 14 ноября в Бразилии проходил саммит БРИКС, в котором принял участие президент РФ Владимир Путин. В ходе форума российский лидер встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Главы двух государств обсудили весь комплекс двусторонних отношений, прежде всего торгово-экономические вопросы.