Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Постпред РФ сообщил, что Париж и Лондон примут участие в конференции ООН в Нью-Йорке

Конференции по вопросу создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от всех видов оружия массового уничтожения, пройдет с 18 по 22 ноября

ТАСС, 17 ноября. Великобритания и Франция в последний момент согласились принять участие в конференции ООН по вопросу создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от всех видов оружия массового уничтожения (ОМУ), которая пройдет в Нью-Йорке с 18 по 22 ноября. Об этом сообщил в воскресенье постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"В последний момент после долгих колебаний Британия и Франция решили участвовать в Конференции ООН по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от ОМУ, <...> которая начинает работу в понедельник утром в Нью-Йорке", - написал он на своей странице в Twitter. "Мудрое решение, коллеги. Будем сотрудничать!" - подчеркнул дипломат.

Ранее Ульянов в интервью газете "Известия" сообщил, что США и Израиль отказались участвовать в конференции. Россия и Китай, по его словам, примут в ней участие в качестве наблюдателей.

В конце прошлого года Генассамблея (ГА) ООН приняла решение о проведении в 2019 году конференции по свободной от ОМУ зоне на Ближнем Востоке. Созыв конференции станет практической реализацией резолюции ГА ООН от 1995 года о свободной от ядерного и других видов ОМУ зоне на Ближнем Востоке, принятой на Конференции по рассмотрению и продлению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). До сих пор реализация этой резолюции тормозилась по различным причинам. В частности, США не поддержали принятие итогового документа Обзорной конференции 2010 года, в котором содержался призыв в отношении Израиля присоединиться к ДНЯО и поставить под всеобъемлющий контроль Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) все национальные ядерные объекты.

Россия последовательно выступает за начало диалога по данному вопросу между всеми странами региона и поддерживает решение о проведении конференции под эгидой ООН. Кроме того, российские дипломаты неоднократно критиковали США и Великобританию за нежелание организовывать подобные обсуждения, а также призывали Израиль присоединиться к диалогу.

Теги
АвстралияСШАВеликобританияРоссияКитайФранцияИзраильУльянов, Михаил Иванович (дипломат)
Реклама на ТАСС
Санкции в отношении России
Постпред РФ при ЕС считает, что Брюссель загнал себя в угол санкциями против России
Владимир Чижов заявил, что "терпеливо ждет" момента, когда какая-нибудь страна ЕС наберется смелости и наложит вето на продление санкций, введенных против России в 2014 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС