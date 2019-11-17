Постпред РФ сообщил, что Париж и Лондон примут участие в конференции ООН в Нью-Йорке

ТАСС, 17 ноября. Великобритания и Франция в последний момент согласились принять участие в конференции ООН по вопросу создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от всех видов оружия массового уничтожения (ОМУ), которая пройдет в Нью-Йорке с 18 по 22 ноября. Об этом сообщил в воскресенье постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"В последний момент после долгих колебаний Британия и Франция решили участвовать в Конференции ООН по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от ОМУ, <...> которая начинает работу в понедельник утром в Нью-Йорке", - написал он на своей странице в Twitter. "Мудрое решение, коллеги. Будем сотрудничать!" - подчеркнул дипломат.

Ранее Ульянов в интервью газете "Известия" сообщил, что США и Израиль отказались участвовать в конференции. Россия и Китай, по его словам, примут в ней участие в качестве наблюдателей.

В конце прошлого года Генассамблея (ГА) ООН приняла решение о проведении в 2019 году конференции по свободной от ОМУ зоне на Ближнем Востоке. Созыв конференции станет практической реализацией резолюции ГА ООН от 1995 года о свободной от ядерного и других видов ОМУ зоне на Ближнем Востоке, принятой на Конференции по рассмотрению и продлению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). До сих пор реализация этой резолюции тормозилась по различным причинам. В частности, США не поддержали принятие итогового документа Обзорной конференции 2010 года, в котором содержался призыв в отношении Израиля присоединиться к ДНЯО и поставить под всеобъемлющий контроль Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) все национальные ядерные объекты.

Россия последовательно выступает за начало диалога по данному вопросу между всеми странами региона и поддерживает решение о проведении конференции под эгидой ООН. Кроме того, российские дипломаты неоднократно критиковали США и Великобританию за нежелание организовывать подобные обсуждения, а также призывали Израиль присоединиться к диалогу.