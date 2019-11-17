Постпред РФ: бойкот Израилем конференции по Ближнему Востоку без ОМУ не в его интересах

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Отказ Израиля участвовать в конференции ООН по вопросу создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от всех видов оружия массового уничтожения (ОМУ), которая пройдет в Нью-Йорке 18-22 ноября, не отвечает интересам этой страны. Об этом в интервью газете "Коммерсантъ" заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он обратил внимание, что все решения на конференции будут приниматься только на основе консенсуса, и участвуя в этом процессе, "Израиль мог бы фактически контролировать и останавливать неприятные для него моменты". "В отсутствие израильтян на конференции другие будут решать, что включать в договор (о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от ОМУ - прим. ТАСС) и в каком виде. Сомневаюсь, что это отвечает интересам Израиля. Участие в конференции дало бы израильским коллегам возможности поднимать и другие вопросы, связанные с безопасностью", - подчеркнул дипломат.

Ульянов напомнил, что Израиль принимал участие в подготовительных встречах. "Сам факт участия израильтян в этих встречах и то, что они обозначали свои приоритеты, означает, что такой диалог может представлять для них определенную ценность, - указал он. - Может быть, израильтяне через год или два изменят свою позицию. Решение Генеральной Ассамблеи ООН предусматривает, что будут проводиться ежегодные сессии. Первая состоится вот сейчас. И так каждый год, пока не завершится разработка соответствующего договора. Это может продлиться не один год".

Важное достижение

Выработка на предстоящей конференции ООН проекта договора о создании в регионе Ближнего Востока зоны, свободной от ОМУ, станет важным достижением, считает Ульянов.

"Создание такой зоны стало бы существенным вкладом в укрепление режима ядерного нераспространения, что отвечает национальным интересам России. Если процесс сдвинется с мертвой точки и приобретет позитивную динамику, и если он, более того, завершится практическим результатом в виде готового к подписанию проекта договора, это станет важным достижением", - сказал он.

Говоря о значении открывающейся конференции (по вопросу создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от ОМУ) для России, Ульянов подчеркнул, что "на нас вместе с американцами и англичанами лежит особая ответственность, так как мы обязались в 1995 году содействовать созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от ОМУ".

По его словам, "честная и открытая позиция РФ" по вопросу о создании такой зоны укрепляет ее репутацию на Ближнем Востоке. "При этом мы не ссоримся с Израилем. У нас нет с израильтянами острых дискуссий по этому вопросу. Они понимают, что мы выступаем таким образом именно потому, что мы являемся гарантами договоренностей 1995 года и заботимся о ядерном нераспространении", - добавил он.

Созыв конференции станет практической реализацией резолюции ГА ООН от 1995 года о свободной от ядерного и других видов ОМУ зоне на Ближнем Востоке, принятой на Конференции по рассмотрению и продлению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). До сих пор реализация этой резолюции тормозилась по различным причинам. В частности, США не поддержали принятие итогового документа Обзорной конференции 2010 года, в котором содержался призыв в отношении Израиля присоединиться к ДНЯО и поставить под всеобъемлющий контроль Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) все национальные ядерные объекты.

Россия последовательно выступает за начало диалога по данному вопросу между всеми странами региона и поддерживает решение о проведении конференции под эгидой ООН. Кроме того, российские дипломаты неоднократно критиковали США и Великобританию за нежелание организовывать подобные обсуждения, а также призывали Израиль присоединиться к диалогу.