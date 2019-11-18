Новый глава правительства Камчатки начал работу после разделения полномочий с губернатором

ВЛАДИВОСТОК, 18 ноября. /ТАСС/. Бывший глава Елизовского района Камчатского края Роман Василевский приступил к выполнению обязанностей в должности председателя правительства региона, сообщила пресс-служба областного кабмина. Василевский уже принял участие в прошедшем в понедельник аппаратном совещании.

Депутаты Законодательного собрания региона 2 сентября приняли поправки в устав края, в соответствии с которыми разделили должности губернатора и председателя правительства. Главой региона является Владимир Илюхин, руководителем правительства стал Василевский, избранный на эту должность депутатами 29 октября.

"Роману Сергеевичу [Василевскому] предстоит решить много сложных задач, которые стоят сегодня перед Камчаткой в целом и перед правительством края в частности, - это выполнение показателей национальных проектов, завершение работы над бюджетом следующего года", - цитирует Илюхина пресс-служба. Первое заседание правительства Камчатки под руководством Василевского пройдет 21 ноября.

Василевский родился в 1978 году в Хмельницкой области (Украина). В 1985 году переехал с родителями на Камчатку, где к 1997 году окончил Камчатский политехнический техникум по специальности "Экономика, бухгалтерский учет и контроль", после чего в 2003 году окончил Московский университет потребительской кооперации по специальности "Экономист". С 2011 года назначен на должность замглавы администрации Елизовского района, а с 2015-го - главы администрации.