Карасин и Абашидзе 28 ноября обсудят авиасообщение между Россией и Грузией

МОСКВА. 18 ноября. /ТАСС/. Сенатор от Сахалина Григорий Карасин и спецпредставитель премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе обсудят авиасообщение между Россией и Грузией на встрече 28 ноября в Праге.

"У нас намечена встреча в прежнем составе, обсуждаться будут те же темы, они не становятся легче, но мы должны вместе обсуждать, как двигаться вперед, - сказал он в понедельник корреспонденту ТАСС. - В числе этих тем и торгово-экономические вопросы, и транспортная тематика, включая авиасообщение между нашими странами, гуманитарные контакты".

По словам Карасина, несмотря на все объективные сложности и отсутствие дипотношений, Москве и Тбилиси удается продвигаться вперед. "Главное, чтобы этому не мешали те силы в Грузии, которые мыслят слишком геостратегически, препятствуя налаживанию нормального диалога между соседями", - добавил он.

Последний раз встреча Карасина (занимавшего тогда пост замглавы МИД РФ) и Абашидзе состоялась в Праге 13 июня.