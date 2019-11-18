Песков: Минск в переговорах с ЕС должен учесть особенности визового режима с Москвой

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Особенности существующего между Россией и Белоруссией визового режима должны учитываться в случае, если Минск подпишет соглашение об упрощении этого режима с Брюсселем. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия усиливать контроль на российско-белорусской границе в случае реализации соответствующих планов ЕС и Белоруссии.

"Тот [визовый] режим, который существует между нами (Россией и Белоруссией), конечно, должен учитываться при соответствующих переговорах. На этот счет у нас есть контакты, где эта тема и должна обсуждаться в случае дальнейшей реализации этих планов", - сказал представитель Кремля, комментируя решение Совета ЕС о готовности подписать соглашение об упрощении визового режима с Белоруссией.