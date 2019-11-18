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Лавров: диалог Москвы и Минска по стратегической стабильности необходим из-за шагов США

Глава МИД РФ напомнил, в частности, о решении Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

МОСКВА 18 ноября. /ТАСС/. Необходимость диалога России и Белоруссии по вопросам стратегической стабильности возрастает из-за действий США в этой сфере. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в начале совместного заседания коллегий МИД России и Белоруссии.

"Еще одним вопросом, который стоит у нас на повестке дня, является стратегическая стабильность, ситуация в сфере нераспространения, контроля над вооружениями. Процессы, которые в этих сферах разворачиваются, напрямую затрагивают национальные интересы России и Белоруссии, - обратил внимание Лавров. - Нас беспокоит тот кризис, который сейчас углубляется в сфере контроля над вооружениями".

"Имею в виду решение США вслед за выходом из договора о ПРО разрушить и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Как известно, предложенные российской стороной меры, которые были способны обеспечить жизнеспособность этого договора, были отвергнуты, - продолжил глава МИД. - Сейчас под вопросом судьба ДСНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений). К этому добавляются и официальный отказ США ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, и отражение в американских доктринальных документах возможности понизить порог применения ядерного оружия, и планы по размещению ударных вооружений в космосе".

Лавров указал и на действия Запада, "направленные на подрыв универсальных принципов реализации Конвенции о запрещении химического оружия, что также вносит лепту в углубление кризисных явлений в сфере нераспространения оружия массового уничтожения".

"В этих условиях возрастает необходимость нашего взаимодействия по всему комплексу этих проблем, что было бы в интересах предотвращения негативных тенденций в сфере стратегической стабильности. Мы эти вопросы сегодня также договорились рассмотреть", - подчеркнул министр.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБелоруссияСШАРоссия
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