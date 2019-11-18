Главой Минэкономики Дагестана назначен первый замминистра Султанов

МАХАЧКАЛА, 18 ноября. /ТАСС/. Глава Дагестана Владимир Васильев назначил первого замминистра экономики и территориального развития республики Гаджи Султанова руководителем Минэкономики региона. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте главы региона.

Султанов с конца апреля - после задержания Османа Хасбулатова, возглавлявшего министерство с февраля 2018 года, - исполнял обязанности министра экономики и территориального развития республики, с мая был назначен временно исполняющим обязанности главы Минэкономики региона.

"Назначить Султанова Гаджи Руслановича министром экономики территориального развития Республики Дагестан", - говорится в указе главы региона.

Гаджи Султанов с 2001 по 2006 год работал руководителем финансового управления Министерства финансов Дагестана по Новолакскому району, с 2014 года - замминистра экономики и территориального развития Дагестана. До этого работал на различных должностях в Контрольно-финансовом управлении президента Дагестана, администрации главы и правительства Дагестана.

Прежний глава Минэкономики Дагестана Осман Хасбулатов был задержан 30 апреля в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). 2 мая Кировский районный суд Махачкалы заключил Хасбулатова по подозрению в хищении более 20 млн рублей при исполнении госконтрактов на оснащение многофункциональных центров в республике. В 2013-2018 годах Хасбулатов руководил Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан.