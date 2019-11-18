Россия и Франция намерены развивать диалог по информационной безопасности

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Россия и Франция договорились продолжать контакты в области международной информационной безопасности и использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для оперативного решения проблем, возникающих в киберпространстве. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ по итогам российско-французских межведомственных консультаций.

"В ходе консультаций подробно обсуждены вопросы развития двустороннего практического взаимодействия России и Франции в области международной безопасности в сфере использования ИКТ, включая борьбу с киберпреступностью и использованием интернета в террористических целях. Достигнута договоренность о продолжении двустороннего диалога Москвы и Парижа в области международной безопасности в сфере использования ИКТ, которое бы способствовало оперативному решению возникающих в сфере использования ИКТ вызовов, в том числе в тех случаях, когда речь заходит о реагировании на компьютерные инциденты", - отметили в министерстве.

Стороны обменялись мнениями по представляющим обоюдный интерес вопросам обеспечения международной безопасности в сфере использования ИКТ и подчеркнули необходимость развития международного сотрудничества в этой области, прежде всего на площадках ООН. Как сообщили в МИД, была отмечена важность беспрерывно продолжать переговорный процесс по международной безопасности в сфере использования ИКТ под эгидой ООН как в рамках Рабочей группы открытого состава, так и в рамках Группы правительственных экспертов. Участники дискуссий "подтвердили стремление способствовать выработке правил ответственного поведения государств в цифровом пространстве в соответствии с существующим международным правом".

В состав российской делегации, возглавляемой спецпредставителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, послом по особым поручениям МИД России Андреем Крутских, вошли представители МИД, Генеральной прокуратуры, МВД, Минобороны, Минюста, ФСБ, ФСО, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, Следственного комитета и аппарата Совета безопасности РФ. Французская сторона была представлена руководством Национального агентства Франции по защите информационных систем и экспертами из министерства Европы и иностранных дел, а также посольства Франции в Москве. Главой французской делегации выступил посол по цифровым вопросам МИД Франции Анри Вердье.