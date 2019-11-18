Лавров: программа действий по выполнению Договора о Союзном государстве не менялась

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Корректировка программы действий по выполнению положений Договора о Союзном государстве на заседании коллегий МИД РФ и Белоруссии не обсуждалась. Об этом сообщил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров.

"Насколько я понимаю, нет планов корректировать разрабатываемую программу по выполнению положений Договора о Союзном государстве в зависимости от того, чем мы сегодня занимались", - сказал Лавров.

"Наша политическая координация носит объективный, не конъюнктурный характер и не подвержена каким-либо искусственным увязкам. Это мы сегодня полностью подтвердили с нашими белорусскими друзьями", - заявил министр.