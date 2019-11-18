Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Лавров: российские наблюдатели отметили высокий уровень организации выборов в Белоруссии

Глава МИД РФ поздравил белорусских коллег с успешным проведением голосования

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Состоявшиеся в воскресенье парламентские выборы в Белоруссии были организованы и проведены на высоком уровне, что было признано российскими и международными наблюдателями. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии.

"Вчера в Белоруссии состоялись очередные парламентские выборы, и хотел бы поздравить белорусских друзей с успешным их проведением, - отметил он. - На выборах присутствовали российские наблюдатели, которые участвовали в мониторинге процесса голосования, в том числе и по двусторонней линии, и в составе миссий СНГ и ОБСЕ. Все они отметили традиционно высокий уровень организации волеизъявления граждан".

Наблюдатели от СНГ и ШОС констатировали, что парламентские выборы в Белоруссии были прозрачными, достоверными и демократичными и соответствовали требованиям национального законодательства и принятым страной международным обязательствам. По их мнению, отдельные недостатки носили технический характер и не могут повлиять на итоги волеизъявления. В то же время глава миссии наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Кориен Йонкер заявила в понедельник журналистам, что на парламентских выборах в Белоруссии был серьезно ограничен ряд свобод, гарантированных конституцией.

Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии состоялись в воскресенье во всех округах. На 110 депутатских мест претендовали 513 кандидатов из 560 первоначально зарегистрированных. Явка избирателей составила 77,22%, превысив на 3% явку на выборах 2016 года. Никто из представителей оппозиции в новый состав парламента не прошел.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБелоруссияРоссия
Реклама на ТАСС
Кризис на Украине
Лавров заявил, что условия для саммита в "нормандском формате" "созрели"
По мнению главы МИД РФ, Германия и Франция должны повлиять на Украину для принятия дополнительных шагов по выполнению минских соглашений
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС