Лавров: российские наблюдатели отметили высокий уровень организации выборов в Белоруссии

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Состоявшиеся в воскресенье парламентские выборы в Белоруссии были организованы и проведены на высоком уровне, что было признано российскими и международными наблюдателями. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии.

"Вчера в Белоруссии состоялись очередные парламентские выборы, и хотел бы поздравить белорусских друзей с успешным их проведением, - отметил он. - На выборах присутствовали российские наблюдатели, которые участвовали в мониторинге процесса голосования, в том числе и по двусторонней линии, и в составе миссий СНГ и ОБСЕ. Все они отметили традиционно высокий уровень организации волеизъявления граждан".

Наблюдатели от СНГ и ШОС констатировали, что парламентские выборы в Белоруссии были прозрачными, достоверными и демократичными и соответствовали требованиям национального законодательства и принятым страной международным обязательствам. По их мнению, отдельные недостатки носили технический характер и не могут повлиять на итоги волеизъявления. В то же время глава миссии наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Кориен Йонкер заявила в понедельник журналистам, что на парламентских выборах в Белоруссии был серьезно ограничен ряд свобод, гарантированных конституцией.

Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии состоялись в воскресенье во всех округах. На 110 депутатских мест претендовали 513 кандидатов из 560 первоначально зарегистрированных. Явка избирателей составила 77,22%, превысив на 3% явку на выборах 2016 года. Никто из представителей оппозиции в новый состав парламента не прошел.