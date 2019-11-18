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Лавров: Москва приветствует предложение Минска по обеспечению цифровой безопасности

Глава МИД РФ отметил, что Россия и Белоруссия - одни из наиболее активных стран, продвигающих идеи глобальной цифровой безопасности

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Россия поддерживает инициативу белорусского президента Александра Лукашенко по созданию "пояса цифрового добрососедства", которая подразумевает заключение двусторонних и многосторонних соглашений об обеспечении международной информационной безопасности. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам совместного заседания коллегий МИД России и Белоруссии.

"Полностью поддерживаю эту логику. Это в полной мере отвечает нацеленности России на формирование максимально большого количества цифровых добрососедств, - сказал он. - Как по двусторонним каналам у нас с целым рядом стран такие договоренности есть, так и в формате региональных организаций на нашем общем евразийском пространстве и в глобальном масштабе", - сказал он.

Как отметил Лавров, Россия и Белоруссия - одни из наиболее активных стран, продвигающих идеи глобальной цифровой безопасности.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичЛавров, Сергей ВикторовичБелоруссияРоссия
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