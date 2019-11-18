Лавров: послы РФ и Белоруссии тесно координируют действия во всех странах мира

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Представители России и Белоруссии в разных странах и при международных организациях тесно взаимодействуют между собой по вопросам международной повестки. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам совместного заседания коллегий МИД России и Белоруссии.

"Они (программы действий в области внешней политики - прим. ТАСС) согласовываются на таких заседаниях, которое сегодня состоялось. В них содержатся конкретные поручения всем нашим представителям при международных организациях продвигать те инициативы, о которых я упомянул, и многие другие. В них содержатся конкретные поручения послам России и Белоруссии во всех странах мира тесно сотрудничать между собой и координировать свои действия по вопросам международной повестки дня", - сказал он.

Совместное заседание коллегий МИД РФ и Белоруссии прошло 18 ноября в Москве с участием глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Владимира Макея. По итогам заседания подписаны программы согласованных действий в области внешней политики государств - участников Договора о создании Союзного государства на 2020-2021 годы и плана межмидовских консультаций на 2020 год.