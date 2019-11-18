Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Постпред РФ: идея США о трехсторонних переговорах с Россией и КНР по СНВ не имеет шансов

По мнению Михаила Ульянова, это "чрезвычайно экзотическая" идея

ООН, 18 ноября. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Инициатива о трехсторонних переговорах России, США и Китая по контролю над вооружениями без подключения еще двух ядерных держав - Франции и Британии - не имеет шансов. Об этом заявил в понедельник корреспонденту ТАСС постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, возглавляющий российскую делегацию на открывающейся в понедельник в Нью-Йорке конференции ООН по вопросу создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от всех видов оружия массового уничтожения (ОМУ).

"В принципе, идея Соединенных Штатов о проведении трехсторонних переговоров России, США и Китая чрезвычайно экзотическая", - отметил он. "Инициатива в таком виде не имеет ни малейших шансов на реализацию", - считает Ульянов.

"Вполне резонно спросить - почему Китай? Ядерные потенциалы Китая, Великобритании и Франции примерно сопоставимы, почему из этой тройки речь идет только о Китае?", - продолжил дипломат.

При этом он обратил внимание, что "с военной точки зрения Великобритания и Франция - это военные союзники Соединенных Штатов в рамках НАТО". "То есть для нас и для китайцев их военные потенциалы можно рассматривать в совокупности", - констатировал дипломат.

"В этих условиях закрывать глаза и предлагать забыть о существовании французского и британского ядерных арсеналов и фокусироваться на Китае - это плохо просчитанная и даже нелепая позиция", - заключил он.

Теги
СШАВеликобританияРоссияКитайФранцияУльянов, Михаил Иванович (дипломат)
Реклама на ТАСС
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
Постпред РФ: обнаруженные МАГАТЭ в Иране следы урана не связаны с ядерным оружием
Тема не заслуживает того внимания, которое ей уделяется, считает Михаил Ульянов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС