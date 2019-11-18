Постпред РФ: идея США о трехсторонних переговорах с Россией и КНР по СНВ не имеет шансов

ООН, 18 ноября. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Инициатива о трехсторонних переговорах России, США и Китая по контролю над вооружениями без подключения еще двух ядерных держав - Франции и Британии - не имеет шансов. Об этом заявил в понедельник корреспонденту ТАСС постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, возглавляющий российскую делегацию на открывающейся в понедельник в Нью-Йорке конференции ООН по вопросу создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от всех видов оружия массового уничтожения (ОМУ).

"В принципе, идея Соединенных Штатов о проведении трехсторонних переговоров России, США и Китая чрезвычайно экзотическая", - отметил он. "Инициатива в таком виде не имеет ни малейших шансов на реализацию", - считает Ульянов.

"Вполне резонно спросить - почему Китай? Ядерные потенциалы Китая, Великобритании и Франции примерно сопоставимы, почему из этой тройки речь идет только о Китае?", - продолжил дипломат.

При этом он обратил внимание, что "с военной точки зрения Великобритания и Франция - это военные союзники Соединенных Штатов в рамках НАТО". "То есть для нас и для китайцев их военные потенциалы можно рассматривать в совокупности", - констатировал дипломат.

"В этих условиях закрывать глаза и предлагать забыть о существовании французского и британского ядерных арсеналов и фокусироваться на Китае - это плохо просчитанная и даже нелепая позиция", - заключил он.