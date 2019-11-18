Посол РФ в США заявил, что наследие Добрынина может помочь решить проблемы в мире

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Дипломатическое наследие общественного деятеля, посла СССР в США на протяжении почти четверти века Анатолия Добрынина может помочь в решении нынешних глобальных проблем. Об этом заявил в понедельник посол России в США Анатолий Антонов, выступая на мероприятии, приуроченном к столетию со дня рождения Добрынина.

"Россия и США как постоянные члены Совета Безопасности ООН и две крупнейшие ядерные сверхдержавы несут особую ответственность за международный мир и безопасность. Существует целый ряд проблем, требующих конструктивного сотрудничества Москвы и Вашингтона для их успешного решения. Среди них вопросы стратегической стабильности, борьба с международным терроризмом, нераспространение оружия массового поражения, урегулирование региональных конфликтов, освоение космоса, развитие экономических и культурных связей", - отметил глава российской дипмиссии.

"Без сомнения, богатое дипломатическое наследие, оставленное Анатолием Добрыниным, может стать примером того, как урегулировать нынешние проблемы и нерешенные вопросы", - подчеркнул Антонов.