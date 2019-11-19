Посольство России в Эстонии посоветовало местному депутату "вылезти из танка"

ТАЛЛИН, 19 ноября. /ТАСС/. Посольство РФ в Эстонии подвергло депутата Рийгикогу (однопалатного парламента) от Партии реформ Антса Лаанеотса критике за высказывания о якобы готовящейся Москвой агрессии.

"Упомянутый депутат вновь говорит о некоей "готовящейся агрессии" со стороны России, видимо, по привычке, приобретенной за многие годы службы в Советской армии, продолжая видеть окружающий мир через танковый прицел, - отмечается в сообщении диппредставительства. - Вспоминаются слова небезызвестного Козьмы Пруткова: "Всякий специалист подобен флюсу: полнота его односторонняя".

"Хочется вновь порекомендовать Антсу Лаанеотсу "вылезти из танка" и повернуться к исполнению своих нынешних парламентских обязанностей, в том числе и в качестве члена группы Рийгикогу по связям с Государственной думой Российской Федерации, куда он, как можно предположить, записался без всякого принуждения, - добавили в посольстве. - Именно на этом сугубо мирном поле есть широкие возможности проявить себя, что в гораздо большей степени отвечало бы интересам наших стран".

На прошлой неделе Лаанеотс в интервью латвийскому телеканалу LTV7 заявил, что Россия ведет перевооружение армии, а это, с его точки зрения, означает подготовку "какой-то агрессии".