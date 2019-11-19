СК заочно обвинил еще одного командира бригады ВСУ по делу об обстрелах в Донбассе

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет России заочно предъявил обвинение еще одному командиру бригады Вооруженных сил Украины Алексею Майстренко по уголовному делу об обстрелах в Донбассе, в результате которых пострадали восемь человек и погибла одна женщина. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"В ходе расследования собраны данные, подтверждающие причастность к таким преступлениям командира 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины Алексея Майстренко. Ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Организация применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ)", - сообщила Петренко.