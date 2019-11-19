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Минюст России: ЕСПЧ не признал мирным собранием митинг на Болотной площади в 2012 году

Как сообщили в ведомстве, суд согласился, что организованный Развозжаевым прорыв кордона полиции привел к эскалации агрессии в ходе мероприятия

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался считать мирным собранием митинг 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве, отказав в жалобе помощника депутата Госдумы Леонида Развозжаева, осужденного на 4,5 года лишения свободы за попытку организации массовых беспорядков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РФ.

"Оценив предоставленную Минюстом России правовую аргументацию и подтверждающие материалы, ЕСПЧ отказал Развозжаеву в признании нарушения со стороны российских властей его права на свободу собраний. ЕСПЧ согласился, что организованный заявителем прорыв кордона полиции привел к эскалации агрессии в ходе соответствующего публичного мероприятия и разжиганию открытых столкновений митингующих с представителями правоохранительных органов. Как следствие, такое поведение, по мнению ЕСПЧ, не может расцениваться как мирное собрание по смыслу статьи 11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - сообщили в Минюсте.

Также Страсбургский суд не согласился с тем, что Развозжаев содержался под стражей в ненадлежащих условиях, повлиявших на состояние его здоровья, ему была оказана необходимая медпомощь. "Аналогичным образом ЕСПЧ отклонил претензии Удальцова на якобы неоказание ему медицинской помощи и негативные для состояния его здоровья последствия домашнего ареста", - отметили в министерстве.

Кроме того, ЕСПЧ отклонил жалобу координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова на наличие политической мотивации при привлечении его к уголовной ответственности. Суд согласился с позицией Минюста, что уголовное судопроизводство преследовало исключительно законные цели. Суд также признал необоснованными жалобы Удальцова и Развозжаева на отсутствие беспристрастности суда. Также суд не усмотрел нарушений в части жалоб Удальцова на отсутствие доступа к протоколу судебного заседания и удаление его из зала судебного заседания в качестве дисциплинарного наказания.

19 ноября ЕСПЧ признал ответственность властей России и Украины в нарушении прав человека Удальцова и Развозжаева. Согласно решению суда, власти РФ должны выплатить €11 тыс. Развозжаеву и €9 тыс. Удальцову. При этом со стороны Украины суд потребовал еще €4 тыс. в качестве компенсации помощнику депутата.

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