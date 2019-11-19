Песков рассказал о работе по решению проблем во взаимодействии госвласти и муниципалитетов

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Ведется работа по решению проблем во взаимодействии государственной власти РФ и муниципалитетов, но речь о муниципальной реформе не идет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, означают ли недавние заявления главы государства Владимира Путина о неэффективности взаимодействия этих уровней власти возможность проведения муниципальной реформы.

"Напрямую нет, не значат. Но то, что определенный функциональный разрыв присутствует между федеральным, региональным и муниципальным уровнями власти, это неоднократно по разным случаям констатировалось. И сейчас как раз и думают над тем, как можно избавиться от этого разрыва в самых различных областях", - сказал он.

Песков подчеркнул, что "определенная неэффективность здесь налицо, об этом неоднократно президент говорил".

Ранее Путин неоднократно указывал на проблемы взаимодействия госвласти с муниципалитетами. В частности, на заседании Совета по русскому языку в начале ноября он назвал "слишком рьяным" выполнением международных обязательств решение отделить муниципалитеты от федерального и регионального уровней. Путин напомнил, что согласно конституции, муниципальный уровень власти в РФ отделен от федерального. На практике, по его словам, это означает, что в ряде сфер муниципалитетам не хватает средств для исполнения своих обязательств, а региональная и федеральная власти помочь им не могут, так как не имеют соответствующих полномочий.