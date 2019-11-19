Кремль предпочитает не комментировать слушания в рамках процедуры импичмента Трампа

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Кремль следит за слушаниями в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, но предпочитает их не комментировать.

"Мы предпочитаем не вмешиваться. Каждый раз накануне выборного процесса американцы очень сильно подвержены обострению русофобских настроений, не миновала эта учесть их и на этот раз. За тем, что там происходит, с большим интересом наблюдают во всем мире, в том числе и в нашей стране, но комментировать это мы никак не хотим", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя озвученные на этих слушаниях заявления ряда американских политиков о том, что действия Трампа якобы противоречат интересам США и идут на пользу России и Владимиру Путину.