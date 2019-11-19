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Палестино-израильский конфликт

В МИД РФ считают, что решение США по израильским поселениям обострит обстановку в регионе

По мнению российского дипведомства, этот шаг направлен на слом международно-правовой базы ближневосточного урегулирования

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Отказ США признать незаконным строительство израильских поселений на Западном берегу реки Иордан обострит палестино-израильские отношения. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ.

"Расцениваем данное решение Вашингтона как очередной шаг, направленный на слом международно-правовой базы ближневосточного урегулирования, который обострит и без того напряженную обстановку в палестино-израильских отношениях, - заявили в дипведомстве. - Настоятельно призываем все вовлеченные стороны воздерживаться от шагов, способных спровоцировать новую опасную эскалацию в регионе и препятствующих созданию условий для возобновления прямых палестино-израильских переговоров".

В комментарии подчеркивается, что принципиальная позиция России отражена в резолюции 2334 Совета Безопасности ООН, согласно которой "создание Израилем поселений на палестинской территории, оккупируемой с 1967 года, включая Восточный Иерусалим, не имеет юридической силы, является нарушением международного права и одним из главных препятствий на пути к достижению палестино-израильского урегулирования на основе двухгосударственного принципа, а также к установлению справедливого, прочного и всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке".

18 ноября госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон больше не считает, что израильские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушают международное право. В Израиле приветствовали данное решение. Представители палестинской стороны заявили, что администрация США не уполномочена отменять международные резолюции, касающиеся еврейских поселений.

Теги
Палестино-израильский конфликтИзраиль
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