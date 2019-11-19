Вологодская городская дума выберет мэра из трех кандидатов

ВОЛОГДА, 19 ноября. /ТАСС/. Трое из пяти кандидатов в мэры Вологды, включая действующего главу администрации Сергея Воропанова, поборются в финале конкурса на замещение должности мэра, двум претендентам было отказано в дальнейшем участии в нем, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Вологды.

Должность руководителя администрации Вологды с ноября 2017 года занимает Сергей Воропанов. Он сменил Андрея Травникова, который сейчас является губернатором Новосибирской области. Срок полномочий Воропанова на посту мэра истекает 23 ноября. Заявки на участие в нынешнем конкурсе подали пять человек.

"Комиссия по проведению конкурса на замещение должности мэра города Вологды рассмотрела сегодня соответствие кандидатов предъявляемым требованиям. Участники представили свои программы развития Вологды. В результате к дальнейшему рассмотрению депутатов Вологодской городской думы рекомендованы: действующий мэр Сергей Воропанов, депутат Вологодского заксобрания Антон Гримов и директор строительной компании "СМУ-79", общественник Сергей Клопов. При этом комиссия отметила особую проработанность и детальность программы развития города от действующего мэра и рекомендовала депутатам рассмотреть именно его кандидатуру в первую очередь", - сообщили ТАСС в пресс-службе муниципалитета.

Избрание мэра путем открытого голосования депутатов состоится 26 ноября. Глава Вологды и председатель Вологодской городской думы Юрий Сапожников подпишет с новым мэром контракт на пять лет.

Программы кандидатов

Действующий мэр Сергей Воропанов на презентации своей программы отметил, что за прошедшие два года его работы на посту мэра доходная часть бюджета Вологды возросла с 6,5 млрд в 2017 году до 9,3 млрд в 2019 году. Собственные доходы муниципалитета увеличились на 22%, поступления из федерального бюджета - в три раза. Субсидии из областного бюджета составили в 2019 году рекордную цифру - 6 млрд рублей. Расходная часть бюджета в 2019 году приблизилась к 10 млрд рублей.

Замедлился темп роста муниципального долга. На 2016 год он составлял 2 млрд рублей. За минувшие два года он удержан на этом же уровне, при этом мэрия полностью выплатила просроченную кредиторскую задолженность и сократила расходы на обслуживание долга с 200 млн в 2017 году до 125 млн в 2019-м. За два года в Вологде появилось пять новых производств.

"В случае избрания меня мэром я продолжу все начинания, основываясь на новом, проектном подходе и опираясь на Стратегию-2030, над который мы почти год работали и привлекли к ее созданию экспертов и всех неравнодушных вологжан", - сказал Воропанов.

На вопрос председательствующего в комиссии, губернатора области Олега Кувшинникова относительно снижения муниципального долга Воропанов ответил, что администрация планирует брать новые коммерческие кредиты под более низкие процентные ставки, чтобы покрывать предыдущие "дорогие" кредиты, а также обратится в правительство области за бюджетным кредитом. Постепенно снижать муниципальный долг город сможет через два года после завершения крупных инфраструктурных проектов.

Другие кандидаты Гримов и Клопов отмечали в своих программах, что Вологде нужно развивать экономику, чтобы увеличивать доходную часть городского бюджета. Приоритетной отраслью они назвали туризм, для развития отрасли нужно открывать в Вологде новые объекты показа и улучшать уровень услуг. Еще один кандидат, гендиректор вологодского частного охранного предприятия "Грифон" Вадим Дзязькин предложил провести реконструкцию старых домов по примеру Москвы. На руководящую должность также претендовал общественник из Череповца Владислав Трофимов, после проверки документов ему было отказано в дальнейшем участии в конкурсе из-за несоответствия требования по стажу работы.