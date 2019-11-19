Пушков: проект итогового документа нормандского саммита не редактирует Минские соглашения

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Проект итогового документа саммита "нормандской четверки", который состоится 9 декабря в Париже, не предусматривает каких-либо изменений Минских соглашений и будет определять дальнейшие действия РФ, Франции, Германии и Украины по урегулированию украинского кризиса. Такое мнение ТАСС во вторник выразил российский сенатор Алексей Пушков.

"Украина сейчас начинает расширять тематику встречи, то есть Зеленский, например, говорит, что будет поднимать вопрос о сроках возвращения под контроль Киева всей территории Донбасса. Киев сейчас отыгрывает партию того, что на этом саммите он намерен поднять очень широкий спектр вопросов относительно будущего Донбасса и перспектив его возвращения. Обсуждать могут все, что угодно, но текст документа уже есть, и это текст, полностью идущий в русле выполнения Минских соглашений, он нашу сторону устраивает, он не предусматривает пересмотра Минских соглашений", - сказал Пушков.

Он добавил, что дальнейшие действия "нормандской четверки" будут определяться этим итоговым документом. "Там (в проекте документа - прим. ТАСС) нет ничего такого, что позволило бы Киеву пытаться отказаться от каких-либо пунктов Минских соглашений, что-то переписать, изменить и так далее", - подчеркнул сенатор.