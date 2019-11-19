Переговоры Медведева и Румаса длятся шесть часов

ГОРКИ, 19 ноября. /ТАСС/. Переговоры российского и белорусского премьеров Дмитрия Медведева и Сергея Румаса в общей сложности длятся уже шесть часов. Главы правительств провели беседу в формате тет-а-тет. Затем состоялось заседание Совета министров Союзного государства. На повестке дня было 14 вопросов, главным из которых стало подведение итогов торгово-экономического сотрудничества за 2018 год и первое полугодие 2019 года.

Затем участники переговоров в группах продолжили согласование 35 дорожных карт по интеграции.

Ранее Румас отмечал, что актуальные проблемы взаимоотношений двух стран в энергетической сфере будут накладываться на вопросы согласования дорожных карт по дальнейшему углублению интеграции. По его словам, белорусская делегация готова обсуждать эти вопросы "до самой ночи".