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Переговоры Медведева и Румаса длятся шесть часов

Премьер-министры России и Белоруссии обсуждают дорожные карты интеграции двух стран

ГОРКИ, 19 ноября. /ТАСС/. Переговоры российского и белорусского премьеров Дмитрия Медведева и Сергея Румаса в общей сложности длятся уже шесть часов. Главы правительств провели беседу в формате тет-а-тет. Затем состоялось заседание Совета министров Союзного государства. На повестке дня было 14 вопросов, главным из которых стало подведение итогов торгово-экономического сотрудничества за 2018 год и первое полугодие 2019 года.

Затем участники переговоров в группах продолжили согласование 35 дорожных карт по интеграции.

Ранее Румас отмечал, что актуальные проблемы взаимоотношений двух стран в энергетической сфере будут накладываться на вопросы согласования дорожных карт по дальнейшему углублению интеграции. По его словам, белорусская делегация готова обсуждать эти вопросы "до самой ночи".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичБелоруссияРоссияРумас, Сергей Николаевич
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