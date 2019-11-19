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Первый замглавы МИД РФ встретился с участниками российско-германского молодежного форума

Состоялся обмен мнениями о роли молодежи в углублении диалога между странами, отмечается в сообщении на сайте МИД России

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов обсудил во вторник с участниками V российско-германского молодежного форума "Потсдамские встречи" диалог между РФ и ФРГ и актуальные вопросы международных отношений.

"Состоялся обмен мнениями о роли молодежи в углублении диалога между Россией и Германией, в том числе по линии культурно-гуманитарных проектов и инициатив, в частности в рамках двусторонних перекрестных годов. В ходе встречи были также затронуты актуальные вопросы международной повестки дня, включая урегулирование наиболее острых международных конфликтов, а также перспективы формирования общего пространства сотрудничества и взаимодействия от Лиссабона до Владивостока", - отмечается во вторник в сообщении на сайте МИД России.

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ГерманияРоссия
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