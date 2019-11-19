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Военная операция в Йемене

Россия и Швеция отметили необходимость продолжить меры по улучшению ситуации в Йемене

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил вопросы политического урегулирования конфликта на встрече со спецпосланником МИД Швеции по Йемену Питером Семнеби

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил на встрече со спецпосланником МИД Швеции по Йемену Питером Семнеби вопросы улучшения гуманитарной ситуации, а также политического урегулирования в Йемене. Об этом во вторник сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"С обеих сторон была отмечена необходимость продолжить меры по выправлению гуманитарной ситуации в Йемене с эффективным взаимодействием потенциала ООН", - говорится в сообщении.

На встрече были также рассмотрены международные усилия по продвижению политического урегулирования в этой ближневосточной стране и пути поддержки работы спецпосланника генсека ООН по Йемену Мартина Гриффитса. "Обсужден ход и перспективы реализации достигнутых в 2018 году в Стокгольме межйеменских договоренностей", - добавили в МИД.

В тот же день консультации с Семнеби провел директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами, которые в настоящее время контролируют столицу страны Сану. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. К ней присоединились Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

Теги
ШвецияЙеменРоссияСаудовская АравияВоенная операция в ЙеменеИльичёв, Петр ВикторовичВершинин, Сергей Васильевич
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