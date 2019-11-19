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Палестино-израильский конфликт

Россия и ЕС выступают за сохранение резолюций по палестино-израильскому урегулированию

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и спецпредставитель ЕС Сюзанна Терсталь обсудили развитие ситуации

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и спецпредставитель Европейского союза по ближневосточному урегулированию Сюзанна Терсталь обсудили во вторник развитие ситуации в палестино-израильских отношениях и выразили мнение о важности сохранения международно-правовой основы урегулирования на Ближнем Востоке. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии ситуации в палестино-израильских отношениях, рассмотрены другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Было высказано общее твердое мнение о важности безусловного сохранения международно-правовой основы ближневосточного урегулирования, включая соответствующие резолюции СБ ООН и арабскую мирную инициативу", - сообщили в дипведомстве.

18 ноября госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон больше не считает, что израильские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушают международное право. В Израиле приветствовали это решение. Представители палестинской стороны заявили, что администрация США не уполномочена отменять международные резолюции, касающиеся еврейских поселений. МИД РФ расценил решение Вашингтона как шаг, который обострит палестино-израильские отношения.

Теги
СШАПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильПомпео, Майкл (Майк)Вершинин, Сергей Васильевич
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