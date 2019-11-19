Замглавы МИД: Россия призывает США и КНДР к продолжению диалога по денуклеаризации

ООН, 19 ноября. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Россия призывает США и КНДР к продолжению диалога по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил во вторник ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

"Мы активно призываем обе стороны - и северокорейскую, и американскую - как можно скорее возобновить диалог", - сказал дипломат. "Только путем мирного диалога можно решать те проблемы, которые существуют в отношениях между двумя странами, а главное - наращивать доверие", - подчеркнул он.