Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

МИД: Россия и Япония сохраняют расхождения в подходах к заключению мирного договора

Это затрудняет продвижение переговоров, констатировал замглавы российского дипведомства Игорь Моргулов

ООН, 19 ноября. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Россия и Япония сохраняют принципиальные расхождения в подходах к заключению мирного договора, что затрудняет продвижение переговоров. Об этом заявил во вторник ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

"Сохраняются принципиальные расхождения к подходам сторон к заключению мирного договора, - констатировал он. - К сожалению, пока эти принципиальные расхождения не преодолены. Без этого дальнейшее продвижение в переговорном процессе очень затруднительно".

Теги
ЯпонияРоссияМоргулов, Игорь Владимирович
Реклама на ТАСС
МИД: спецпредставитель президента РФ по Афганистану примет участие во встрече в Пекине
Ее даты пока не объявлены
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС