МИД: Россия и Япония сохраняют расхождения в подходах к заключению мирного договора

ООН, 19 ноября. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Россия и Япония сохраняют принципиальные расхождения в подходах к заключению мирного договора, что затрудняет продвижение переговоров. Об этом заявил во вторник ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

"Сохраняются принципиальные расхождения к подходам сторон к заключению мирного договора, - констатировал он. - К сожалению, пока эти принципиальные расхождения не преодолены. Без этого дальнейшее продвижение в переговорном процессе очень затруднительно".