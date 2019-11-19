Моргулов: первый замглавы МИД КНДР проведет в Москве первый раунд стратегического диалога

ООН, 19 ноября. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Первый заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи прибыла с визитом в Россию для проведения первого раунда стратегического диалога по актуальным международным вопросам, региональной и двусторонней повестке дня. Об этом заявил во вторник ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

"Госпожа Цой Сон Хи приехала в Москву по приглашению ее коллеги, первого заместителя министра иностранных дел России Владимира Титова, - сказал он. - Этот формат, который мы практикуем со многими нашими партнерами, называется стратегический диалог. Она прибыла для проведения первого раунда российско-северокорейского стратегического диалога".

Моргулов отметил, что между странами всегда "планируются разного рода контакты". "Но, думаю, до конца года этот визит будет основным", - пояснил высокопоставленный дипломат.

"Будем обсуждать весь комплекс международных вопросов, как это обычно бывает, и региональные проблемы, и двусторонние отношения, - добавил он. - Такой взгляд со стратегической высоты на международные отношения, на региональную повестку, координация и, как мы говорим, сверка часов".