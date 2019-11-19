Парламентарии России и Белоруссии обсудят сближение законодательства двух стран

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Очередная сессия Парламентского собрания Союза России и Белоруссии в среду открывается в Санкт-Петербурге. Представители двух стран 20-21 ноября рассмотрят проект бюджета Союзного государства на 2020 год и обсудят сближение законодательства РФ и Белоруссии.

В среду пройдут заседания Совета Парламентского собрания, а также восьми профильных комиссий, а в четверг - пленарное заседание 57-й сессии. В состав российской делегации вошли депутаты Госдумы, включая ее председателя Вячеслава Володина и вице-спикера Ивана Мельникова, а также члены Совета Федерации, среди которых зампред верхней палаты Юрий Воробьев. Ожидается, что в работе органа примут участие и представители министерств и ведомств России и Белоруссии.

Как отмечается на сайте Парламентского собрания, в ходе сессии планируется обсудить перспективы модельного законотворчества, отчет Совета министров об исполнении бюджета Союзного государства за 2018 год и план работы на следующий год. Кроме того, российские и белорусские парламентарии рассмотрят вопрос о заявлении в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Парламентское собрание является представительным и законодательным органом Союзного государства. Соглашение о его создании было подписано 29 апреля 1996 года. Собрание состоит из равного числа представителей от каждой стороны: по 36 от парламентов России и Белоруссии. Его председателем на данный момент является спикер Госдумы Вячеслав Володин.