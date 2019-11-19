Главы МИД РФ и Бахрейна обсудят региональные конфликты и торгово-экономические связи

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Бахрейна Сергей Лавров и Халед бен Ахмед Аль Халифа в среду проведут переговоры в Москве. Как сообщили в российском дипведомстве, стороны подробно остановятся на вопросах безопасности на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива. Они также обсудят перспективы двустороннего сотрудничества, в частности в торгово-экономической и гуманитарной областях.

"Исходим из того, что предстоящий визит Халеда бен Ахмеда Аль Халифы в Москву будет способствовать наращиванию наших многоплановых связей с Королевством Бахрейн, послужит делу укрепления региональной стабильности, утверждению в этом стратегически важном районе мира созидательной повестки дня", - отмечается в комментарии МИД РФ.

Проблемы залива

Как сообщили в МИД России, важное место на переговорах Лаврова и Аль Халифы будет отведено проблемам урегулирования региональных конфликтов. "Значительное место на переговорах займет обсуждение тенденций развития ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на необходимость скорейшего политического разрешения сохраняющихся здесь конфликтных ситуаций, четкого следования соответствующим положениям международного права и Устава ООН, а также решительной борьбы с терроризмом", - указали в дипведомстве, уточнив, что министры рассмотрят положение дел в Сирии, в зоне Персидского залива и в палестино-израильских делах. Предполагается, что будут "предметно сверены часы по ключевым аспектам российско-бахрейнского взаимодействия в рамках ООН и на других многосторонних площадках".

Во взглядах Москвы и Манамы существуют некоторые расхождения в вопросах безопасности в зоне Персидского залива. В частности, это касается атаки на два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco ("Сауди Арамко") в Абкаике и Хурайсе в сентябре. Король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа почти сразу поддержал версию о причастности к ним Ирана, тогда как Россия призывала к тщательному расследованию ситуации. Позднее ответственность за этот инцидент взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах".

Королевство также заявило о намерении вступить вместе с Австралией, Великобританией, Саудовской Аравией и ОАЭ в организованную США коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива после июльского инцидента с танкером Stena Impero ("Стена имперо"). Сообщалось, что Манама в начале 2020 года примет у себя международную встречу для обсуждения проблем обеспечения безопасности судоходства в заливе. Москва же продвигает иной подход. В июле МИД РФ представил Концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива, которая призвана способствовать созданию механизма сотрудничества в регионе.

Торгово-экономические связи

Как ранее заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, министры уделят повышенное внимание задаче устойчивого увеличения количественных показателей и расширения номенклатуры товарооборота, по итогам 2018 года превысившего 100 млн долларов. Важную роль в этом контексте Россия придает работе межправительственной российско-бахрейнской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая также будет обсуждаться главами дипведомств. В Москве отмечают "хорошие темпы развития" взаимодействия Российского фонда прямых инвестиций и бахрейнского фонда "Мумталакат". В 2019 году были инвестированы средства в проекты в сфере авиации, инфраструктурного строительства, телекоммуникаций, медиа и технологий.

Как сообщили на Смоленской площади, министры также рассмотрят развитие договорно-правовой базы российско-бахрейнских отношений с учетом того, что ведется согласование проектов межправсоглашения о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, межведомственных меморандумов в сфере здравоохранения и фармацевтической промышленности и соглашения о взаимной отмене визовых требований.

Активизация контактов

Предстоящий визит главы внешнеполитического ведомства королевства в Москву является четвертым во счету. Ранее он посещал российскую столицу в 2006, 2012 и 2015 годах. В МИД РФ отмечают интенсификацию обменов визитами между представителями властей двух стран разных ветвей и разного уровня.

В течение только 2019 года прошел ряд встреч по линии законодательных органов. Председатель Палаты представителей королевства Фаузия бинт Абдалла Зейнал провела переговоры с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и главой Госдумы Вячеславом Володиным. В сентябре текущего года Манаму посетили депутаты Госдумы Расул Боташев и Евгений Примаков. Столицу Бахрейна также посещали с визитами главы Татарстана Рустам Минниханов и Чеченской Республики Рамзан Кадыров, а 8-9 ноября в Грозном с дружеским визитом находилась делегация Бахрейна во главе с наследным принцем шейхом Халидом бин Хамад аль-Халифой.

Расширяются и культурно-гуманитарные контакты. В феврале в королевстве с успехом прошли гастроли балета Мариинского театра, в ноябре - выступления труппы Пермского театра оперы и балета. Растет количество туристов из России, посещающих Бахрейн, указали в МИД России.