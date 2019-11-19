Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Главы МИД РФ и Бахрейна обсудят региональные конфликты и торгово-экономические связи

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Бахрейна Сергей Лавров и Халед бен Ахмед Аль Халифа в среду проведут переговоры в Москве. Как сообщили в российском дипведомстве, стороны подробно остановятся на вопросах безопасности на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива. Они также обсудят перспективы двустороннего сотрудничества, в частности в торгово-экономической и гуманитарной областях.

"Исходим из того, что предстоящий визит Халеда бен Ахмеда Аль Халифы в Москву будет способствовать наращиванию наших многоплановых связей с Королевством Бахрейн, послужит делу укрепления региональной стабильности, утверждению в этом стратегически важном районе мира созидательной повестки дня", - отмечается в комментарии МИД РФ.

Проблемы залива

Как сообщили в МИД России, важное место на переговорах Лаврова и Аль Халифы будет отведено проблемам урегулирования региональных конфликтов. "Значительное место на переговорах займет обсуждение тенденций развития ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на необходимость скорейшего политического разрешения сохраняющихся здесь конфликтных ситуаций, четкого следования соответствующим положениям международного права и Устава ООН, а также решительной борьбы с терроризмом", - указали в дипведомстве, уточнив, что министры рассмотрят положение дел в Сирии, в зоне Персидского залива и в палестино-израильских делах. Предполагается, что будут "предметно сверены часы по ключевым аспектам российско-бахрейнского взаимодействия в рамках ООН и на других многосторонних площадках".

Во взглядах Москвы и Манамы существуют некоторые расхождения в вопросах безопасности в зоне Персидского залива. В частности, это касается атаки на два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco ("Сауди Арамко") в Абкаике и Хурайсе в сентябре. Король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа почти сразу поддержал версию о причастности к ним Ирана, тогда как Россия призывала к тщательному расследованию ситуации. Позднее ответственность за этот инцидент взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах".

Королевство также заявило о намерении вступить вместе с Австралией, Великобританией, Саудовской Аравией и ОАЭ в организованную США коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива после июльского инцидента с танкером Stena Impero ("Стена имперо"). Сообщалось, что Манама в начале 2020 года примет у себя международную встречу для обсуждения проблем обеспечения безопасности судоходства в заливе. Москва же продвигает иной подход. В июле МИД РФ представил Концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива, которая призвана способствовать созданию механизма сотрудничества в регионе.

Торгово-экономические связи

Как ранее заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, министры уделят повышенное внимание задаче устойчивого увеличения количественных показателей и расширения номенклатуры товарооборота, по итогам 2018 года превысившего 100 млн долларов. Важную роль в этом контексте Россия придает работе межправительственной российско-бахрейнской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая также будет обсуждаться главами дипведомств. В Москве отмечают "хорошие темпы развития" взаимодействия Российского фонда прямых инвестиций и бахрейнского фонда "Мумталакат". В 2019 году были инвестированы средства в проекты в сфере авиации, инфраструктурного строительства, телекоммуникаций, медиа и технологий.

Как сообщили на Смоленской площади, министры также рассмотрят развитие договорно-правовой базы российско-бахрейнских отношений с учетом того, что ведется согласование проектов межправсоглашения о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, межведомственных меморандумов в сфере здравоохранения и фармацевтической промышленности и соглашения о взаимной отмене визовых требований.

Активизация контактов

Предстоящий визит главы внешнеполитического ведомства королевства в Москву является четвертым во счету. Ранее он посещал российскую столицу в 2006, 2012 и 2015 годах. В МИД РФ отмечают интенсификацию обменов визитами между представителями властей двух стран разных ветвей и разного уровня.

В течение только 2019 года прошел ряд встреч по линии законодательных органов. Председатель Палаты представителей королевства Фаузия бинт Абдалла Зейнал провела переговоры с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и главой Госдумы Вячеславом Володиным. В сентябре текущего года Манаму посетили депутаты Госдумы Расул Боташев и Евгений Примаков. Столицу Бахрейна также посещали с визитами главы Татарстана Рустам Минниханов и Чеченской Республики Рамзан Кадыров, а 8-9 ноября в Грозном с дружеским визитом находилась делегация Бахрейна во главе с наследным принцем шейхом Халидом бин Хамад аль-Халифой.

Расширяются и культурно-гуманитарные контакты. В феврале в королевстве с успехом прошли гастроли балета Мариинского театра, в ноябре - выступления труппы Пермского театра оперы и балета. Растет количество туристов из России, посещающих Бахрейн, указали в МИД России.

Реклама на ТАСС
Ситуация на Корейском полуострове
Замглавы МИД: Россия призывает США и КНДР к продолжению диалога по денуклеаризации
Только путем мирного диалога можно решать существующие проблемы, отметил Игорь Моргулов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС