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Ситуация на Корейском полуострове

Замглавы МИД РФ: обсуждать начало поэтапного снятия санкций с КНДР можно уже сейчас

При этом, по мнению Игоря Моргулова, "необходимо разобраться, какие запуски КНДР производит"

ООН, 20 ноября. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Поэтапное снятие части санкций в отношении КНДР можно было бы начать уже сейчас, на втором этапе выполнения российско-китайской дорожной карты. Об этом заявил во вторник ТАСС заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов.

"Мы считаем, что по мере того, как американо-северокорейский диалог будет продвигаться, можно будет обсуждать, в том числе на площадке СБ ООН, вопрос о поэтапной отмене санкций, - сказал он. - Эта отмена должна быть соразмерна тем шагам, о которых стороны будут договариваться".

"Снятие санкций, на мой взгляд, возможно уже сейчас, на втором этапе [выполнения] российско-китайской дорожной карты, - добавил замглавы МИД. - Когда стороны ведут диалог о налаживании и нормализации отношений, мне представляется, уже возможно говорить о поэтапной частичной отмене санкций".

Комментируя тему ракетных испытаний, Моргулов отметил, что "необходимо разобраться, какие запуски КНДР производит". "Очевидно, что это ракеты небольшой дальности. КНДР не проводит ядерные испытания, как это и было обещано, когда Пхеньян взял на себя, по сути, добровольный мораторий", - пояснил он.

По его словам, "КНДР выполняет те обещания, которые ею были даны в русле так называемой двойной заморозки - прекращение испытаний в обмен на прекращение учений". "Поэтому мы очень рассчитываем, что и США с Южной Кореей тоже будут выполнять то, что предполагается в рамках двойного замораживания. А именно, будут воздерживаться от проведения учений", - добавил дипломат.

Теги
СШАКНДРРоссияКитайСитуация на Корейском полуостровеРеспублика КореяМоргулов, Игорь Владимирович
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