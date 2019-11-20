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Секретари совбезов СНГ обсудят американское вмешательство во внутренние дела

Также участники заседания обсудят последствия выхода США из ДРСМД

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Секретари советов безопасности стран СНГ в среду на ежегодной встрече в Москве обсудят, в том числе, американское вмешательство во внутренние дела суверенных государств. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

"[На заседании] планируется рассмотреть темы, касающиеся глобальной безопасности и стратегической стабильности. В частности, предполагается обсудить последствия выхода США из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), стратегию и тактику действий США в области кибербезопасности, американское вмешательство во внутренние дела других государств", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба, открывая заседание, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил, что участникам встречи предстоит выработать совместные подходы к решению существующих проблем в целях обеспечения безопасности на пространстве Содружества.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссия
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